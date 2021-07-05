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Ballu BSW-07HN1_23YПроизводитель:
BalluПлощадь охлаждения:
21 кв.м.27,790 руб.
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Electrolux EACS/I-09HEN-BLACK/N8Производитель:
ElectroluxПлощадь охлаждения:
27 кв.м.Тип: Инверторный70,990 руб.
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Electrolux EACS-09HF2/N3Производитель:
ElectroluxПлощадь охлаждения:
27 кв.м.30,700 руб.
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SHUFT SFTO-09HN1Производитель:
ShuftПлощадь охлаждения:
27 кв.м.20,500 руб.
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SHUFT SFTO-07HN1Производитель:
ShuftПлощадь охлаждения:
21 кв.м.19,500 руб.
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TOSHIBA Seiya RAS-10J2VG-EEПроизводитель:
ToshibaПлощадь охлаждения:
27 кв.м.Тип: Инверторный55,800 руб.
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Кронштейны из нержавеющей сталиПроизводитель:
Akvilon2,800 руб.
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Сплит-системы в Новороссийске
Компания «Южный холод» на протяжении многих лет представляет свои услуги по продаже сплит-систем и кондиционеров в Новороссийске. Осуществляет установку сплит-систем, техническое обслуживание, монтаж и демонтаж климатического оборудования. Имея обширный опыт в данной области, мы с радостью готовы предложить Вам наилучший сервис и цены в городе. Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы, проведут диагностику оборудования и помогут Вам с выбором сплит-системы. Мы работаем как с частными лицами, так и с предприятиями города. Предусмотрена гибкая система скидок для оптовых клиентов и безналичный расчет для организаций. Обращайтесь и мы с радостью поможем Вам сделать правильный выбор, предложив Вам наилучший вариант для вашего помещения.
Установка сплит-систем и кондиционеров
Грамотная и качественная установка сплит-системы нашими мастерами, позволит Вам не переживать за срок ее работы, а так же сэкономит Вам нервы и средства. Мы гарантируем выполнение всех технических норм и подберем наилучшее расположение ее в помещении, что обеспечит ее долговечность и легкий доступ в случае необходимой технической диагностики. Не стоит экономить на установке сплит-системы, заказывая ее у случайных знакомых или сомнительных фирм, ведь в дальнейшем это может доставить Вам кучу неприятностей и расходов в самый неподходящий момент. На все виды технических работ мы даем гарантию, чем не могут похвастаться мастера по объявлению в газете.
Ремонт сплит-систем и кондиционеров
В случае возникновения неисправности в работе сплит-системы, Вы сможете проконсультироваться с нашими мастерами, получить своевременную и профессиональную техническую помощь. Выполняем ремонт сплит-систем в Новороссийске, а так же в Анапе, Геленджике и Горячем ключе. Мы быстро и уверенно найдем причину, произведем анализ неисправных узлов и механизмов, предложим Вам оптимальное решение по устранению поломки. При необходимости Вы сможете заказать у нас запчасти и быть уверенным в сроках и качестве ремонта, а так же в высокой специализации наших мастеров.
Заправка автомобильных кондиционеров
Наша компания предлагает всевозможные услуги, касающиеся диагностики, ремонта и заправки автомобильных кондиционеров. Нами используется исключительно итальянское оборудование современных популярных компаний, представляющее собой автоматические заправочные станции. Благодаря этому мы добиваемся высокой точности и исключаем возникновение ошибок операторов.
Пресса о нас
Два простых новороссийца решили помочь герою-малоземельцу. Узнав из газеты о том, что ветеран копит деньги на кондиционер, за свой счет осуществили его мечту.Новороссийский рабочий
Сертификаты
Мы являемся одной из немногих компаний в Новороссийске, где работают мастера, имеющие все положенные для таких работ сертификаты и разрешения.Официальный дилер
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- Быстрый профессиональный монтаж
- Бесплатная доставка
- Гарантия 5 лет
- Надежные поставщики