Сплит-системы в Новороссийске

Компания «Южный холод» на протяжении многих лет представляет свои услуги по продаже сплит-систем и кондиционеров в Новороссийске. Осуществляет установку сплит-систем, техническое обслуживание, монтаж и демонтаж климатического оборудования. Имея обширный опыт в данной области, мы с радостью готовы предложить Вам наилучший сервис и цены в городе. Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы, проведут диагностику оборудования и помогут Вам с выбором . Мы работаем как с частными лицами, так и с предприятиями города. Предусмотрена гибкая система скидок для оптовых клиентов и безналичный расчет для организаций. Обращайтесь и мы с радостью поможем Вам сделать правильный выбор, предложив Вам наилучший вариант для вашего помещения.



Установка сплит-систем и кондиционеров

Грамотная и качественная нашими мастерами, позволит Вам не переживать за срок ее работы, а так же сэкономит Вам нервы и средства. Мы гарантируем выполнение всех технических норм и подберем наилучшее расположение ее в помещении, что обеспечит ее долговечность и легкий доступ в случае необходимой технической диагностики. Не стоит экономить на установке сплит-системы, заказывая ее у случайных знакомых или сомнительных фирм, ведь в дальнейшем это может доставить Вам кучу неприятностей и расходов в самый неподходящий момент. На все виды технических работ мы даем гарантию, чем не могут похвастаться мастера по объявлению в газете.

Ремонт сплит-систем и кондиционеров

В случае возникновения неисправности в работе сплит-системы, Вы сможете проконсультироваться с нашими мастерами, получить своевременную и профессиональную техническую помощь. Выполняем в Новороссийске, а так же в Анапе, Геленджике и Горячем ключе. Мы быстро и уверенно найдем причину, произведем анализ неисправных узлов и механизмов, предложим Вам оптимальное решение по устранению поломки. При необходимости Вы сможете заказать у нас запчасти и быть уверенным в сроках и качестве ремонта, а так же в высокой специализации наших мастеров.

Заправка автомобильных кондиционеров

Наша компания предлагает всевозможные услуги, касающиеся диагностики, ремонта и . Нами используется исключительно итальянское оборудование современных популярных компаний, представляющее собой автоматические заправочные станции. Благодаря этому мы добиваемся высокой точности и исключаем возникновение ошибок операторов.